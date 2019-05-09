ВНО-2019: появился график проведения экзаменов [ Редактировать ]
Внешнее независимое оценивание (ВНО) стартует 21 мая. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) стартует уже 14 мая.
ГИА для учеников 4-х классов состоится с 14 по 24 мая. Они будут сдавать два предмета - украинский язык и литературу и математику.
Ученики 9-х классов будут ГИА по трем предметам - украинский язык, математика и предмет по выбору школы. Аттестация продлится с 4 по 19 июня. Выдача документов об образовании - по 14 июня.
Основная сессия ЗНО для учеников 11-х классов начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии. Выдача документов об образовании - 26 и 27 июня.
Последний звонок во всех классах - 31 мая.
Ранее мы писали о том, когда регистрироваться на ВНО.
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