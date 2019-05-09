Внешнее независимое оценивание (ВНО) стартует 21 мая. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) стартует уже 14 мая.

ГИА для учеников 4-х классов состоится с 14 по 24 мая. Они будут сдавать два предмета - украинский язык и литературу и математику.

Ученики 9-х классов будут ГИА по трем предметам - украинский язык, математика и предмет по выбору школы. Аттестация продлится с 4 по 19 июня. Выдача документов об образовании - по 14 июня.

Основная сессия ЗНО для учеников 11-х классов начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня тестированием по химии. Выдача документов об образовании - 26 и 27 июня.

Последний звонок во всех классах - 31 мая.

Ранее мы писали о том, когда регистрироваться на ВНО.