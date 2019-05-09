В ночь на четверг, 9 мая, в Киеве женщина выпала из окна пятого этажа, в результате чего умерла. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошел по адресу Воздухофлотский проспект 14/17.

Погибшей было около 40 лет. В квартире на момент трагедии также находились родственники женщины. Сама погибшая была в домашней одежде. По предварительным данным, она совершила суицид.

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На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и карета скорой помощи. Причины и детали трагедии устанавливают правоохранители.

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