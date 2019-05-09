"Северный поток-2": в "Нафтогазе" сделали заявление [ Редактировать ]
Руководство НАК "Нафтогаз" Украины и замглавы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль провели официальные встречи в США. Стороны обсудили вопросы по закупкам американского сжиженного газа (LNG), противодействию "Северному потоку-2" и сдаче украинской ГТС в концессию. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на странице в Facebook.
Глава Нафтогаза отметил, что риск прекращения транзита российского газа через Украину также обсуждался в ходе встреч с представителями Администрации президента США, Конгресса и международных финансовых организаций, которые поддерживают Украину.
По словам Коболева, во время этих встреч украинская делегация увидела заинтересованность в реформе украинского рынка газа и процессе отделения независимого оператора ГТС Украины на основе модели с передачей ему ГТС в концессию.
"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту Северный поток-2", - написал Коболев.
Ранее в России заявили, что сроки реализации проекта газопровода находятся под угрозой срыва. Также компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", пригрозила подать в суд на Европейский Союз.
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