Руководство НАК "Нафтогаз" Украины и замглавы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль провели официальные встречи в США. Стороны обсудили вопросы по закупкам американского сжиженного газа (LNG), противодействию "Северному потоку-2" и сдаче украинской ГТС в концессию. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на странице в Facebook.

Глава Нафтогаза отметил, что риск прекращения транзита российского газа через Украину также обсуждался в ходе встреч с представителями Администрации президента США, Конгресса и международных финансовых организаций, которые поддерживают Украину.

По словам Коболева, во время этих встреч украинская делегация увидела заинтересованность в реформе украинского рынка газа и процессе отделения независимого оператора ГТС Украины на основе модели с передачей ему ГТС в концессию.

"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту Северный поток-2", - написал Коболев.

Ранее в России заявили, что сроки реализации проекта газопровода находятся под угрозой срыва. Также компания, стоящая за газопроводом "Северный поток-2", пригрозила подать в суд на Европейский Союз.