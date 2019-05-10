Російські окупанти передали українській стороні тіло морського піхотинця Дениса Козьми. Про це повідомляють у прес-центрі ООС.

Військовослужбовець 35 окремої бригади морської піхоти зник під час бою неподалік села Миколаївка на Донеччині. Тоді бойовики намагалися непомітно пройти біля українських позицій. Військові відкрили вогонь, щоб змусити їх відступити.

Проросійські найманці відповіли із кулеметів та стрілецької зброї. Саме під час цього бою Денис КозьмА зник безвісти.