На Донеччині перекрили незаконний канал постачання пороху [ Редактировать ]
На Донеччині поліцейські перекрили канал постачання пороху, який незаконно надходив з-за кордону. Збут вибухової речовини налагодив житель Лимана.
Через інтернет він продавав суміш, яку підпільні зброярі використовували для виготовлення набоїв. Один кілограм збував за тисячу гривень. Вдома у підозрюваного знайшли 45 кілограмів вибухівки та капсули для патронів.
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