Аналитики прогнозируют, что эти смартфоны могут подорожать на $160, сообщает techtoday.in.ua.

Белый Дом ввел дополнительные акцизы на товары из Китая на $250 млрд, увеличив ставку с 10 до 25%. Продукции Apple пока удается избегать прямого попадания в эти списки. Но президент США пригрозил дополнительными акцизами на китайские товары еще на $325 млрд, и в таком случае iPhone окажутся в списке.

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Хотя Apple официально сообщает о разработке продуктов в США, реально ее девайсы производят в Китае на заводах компании Foxconn и Pegatron. С юридической точки зрения устройства Apple являются импортируемой продукцией из Китая. Apple имеет производственные мощности в других странах, например, iPhone 6s и iPhone 7 выпускают в Индии, но это не позволит компании полностью избежать финансовых санкций против Китая.

Пока события развиваются для Apple благоприятно, и Китай платит указанные 25% акцизов на свои импортируемые товары на $250 млрд. Однако если Apple попадет в список китайских товаров, у нее останется две опции. Оставить цену на iPhone неизменной, но пожертвовать уровнем своих доходов. Второй вариант, по словам аналитика Morgan Stanley Кэти Хуберти, это увеличение цены на девайсы. Например, iPhone XR может подорожать на $160. В этом случае, говорит аналитик, можно ожидать еще большего падения продаж этих гаджетов, популярность которых и так снижается.

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