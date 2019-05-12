Свадебный автобус попал в жуткое ДТП, есть жертвы [ Редактировать ]
В результате автомобильной аварии в штате Андхра-Прадеш на юге Индии погибли 15 человек, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
"Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в районе Курнул штата Андхра-Прадеш... 13 человек погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице", - говорится в сообщении.
Как уточняется, жертвами автокатастрофы стали жители соседнего штата Телингана, которые возвращались домой со свадьбы.
Раньше сообщалось о том, что возле берегов Туниса затонула лодка с мигрантами. А также в Киеве произошла жуткая авария 11 мая.
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