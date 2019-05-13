В Польше произошла смертельная авария, в которой погиб украинец, сообщает местное издание Echo Dnia.

За рулем Volkswagen был житель Ивано-Франковской области. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, в результате чего ее полностью смяло.

Украинца спасли не удалось, от полученных травм он погиб на месте. По одной из версий, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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