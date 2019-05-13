Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Ногу

Вы человек, который любит изучать новые вещи, а также вы любите приключения. Вы нередко принимаете спонтанные решения. Вы чуткий человек и отличный друг.

Вам нужно научиться правильно и адекватно воспринимать все то, что происходит или может произойти в вашей жизни.

Руку

У вас сильный характер. Вы чувствуете в себе желание управлять и расширять собственные границы. У вас очень острый ум. Вы - идеалист, потому как верите в добро и светлую сторону в каждом человеке.

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