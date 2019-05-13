Артистка студии "Квартал 95" Елена Кравец продемонстрировала эффектные фотографии, на которых она позирует в полупрозрачном платье. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также Лобода показала ноги в откровенном мини

"Location: Турция, фестиваль Весело. Настроение: собственность героини", - подписала актриса снимки.

"Мечта поэта", "Роскошная женщина", "Красота неземная", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее, умница! Так держать", "Настоящая женщина! От вас веет женственностью, добром", "Жемчужинка "Квартала", "Голливудская звезда", - восхитились подписчики.

Ранее сообщалось, что Николай Басков заинтриговал новым видео, а также что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье.