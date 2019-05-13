Елена Кравец взбудоражила фанатов снимком в полупрозрачном платье (фото) [ Редактировать ]
Артистка студии "Квартал 95" Елена Кравец продемонстрировала эффектные фотографии, на которых она позирует в полупрозрачном платье. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Location: Турция, фестиваль Весело. Настроение: собственность героини", - подписала актриса снимки.
"Мечта поэта", "Роскошная женщина", "Красота неземная", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее, умница! Так держать", "Настоящая женщина! От вас веет женственностью, добром", "Жемчужинка "Квартала", "Голливудская звезда", - восхитились подписчики.
Ранее сообщалось, что Николай Басков заинтриговал новым видео, а также что Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье.
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