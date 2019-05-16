В России мужчина на автомобиле "Волга" возил по городу труп на крыше машины. Фото сделали на одной из улиц Воронежа и опубликовали в Telegram-канале Hue.

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На снимке видно тело мужчины в мешке, который прикреплен к экспедиционному багажнику автомобиля.

Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку ритуальной службой и ей на помощь пришел сосед.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из ревности зарезал соперника, а также что под Киевом мужчина зарубил топором парня.