Мужчина катался по городу с трупом на крыше авто [ Редактировать ]
В России мужчина на автомобиле "Волга" возил по городу труп на крыше машины. Фото сделали на одной из улиц Воронежа и опубликовали в Telegram-канале Hue.
На снимке видно тело мужчины в мешке, который прикреплен к экспедиционному багажнику автомобиля.
Труп нужно было доставить из Воронежской области в городской морг на судмедэкспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку ритуальной службой и ей на помощь пришел сосед.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из ревности зарезал соперника, а также что под Киевом мужчина зарубил топором парня.
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