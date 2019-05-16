"Постійний тиск - у відповідь на агресію", - так президент Грузії Саломе Зурабішвілі окреслила лінію поведінки з Росією на міжнародній арені.

Під час переговорів у Ризі з прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем, Зурабішвілі наголосила, що на Росію потрібно постійно тиснути під час двосторонніх і багатосторонніх переговорів у міжнародних організаціях.

Лідери Грузії та Латвії погодилися, що Кремлеві треба нагадувати про необхідність виконувати свої зобов'язання. За словами Зурабішвілі, саме через агресивну політику Москви, Грузія дедалі більше зміцнює свої євроатлантичні прагнення.