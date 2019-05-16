Грузія закликає посилити тиск на Росію [ Редактировать ]
"Постійний тиск - у відповідь на агресію", - так президент Грузії Саломе Зурабішвілі окреслила лінію поведінки з Росією на міжнародній арені.
Під час переговорів у Ризі з прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем, Зурабішвілі наголосила, що на Росію потрібно постійно тиснути під час двосторонніх і багатосторонніх переговорів у міжнародних організаціях.
Лідери Грузії та Латвії погодилися, що Кремлеві треба нагадувати про необхідність виконувати свої зобов'язання. За словами Зурабішвілі, саме через агресивну політику Москви, Грузія дедалі більше зміцнює свої євроатлантичні прагнення.
по теме
Санкции против России: президент выступил с заявлением
Порошенко напомнил, что Россия совершила факт агрессии в нейтральных водах Черного моря
В США отказались вводить новые санкции против России
Америка пока не будет вводить второй пакет санкций против России
Выдача российских паспортов на Донбассе: в ЕС выступили с заявлением
Евросоюз может ввести санкции против России из-за паспортов на Донбассе
Майк Помпео скасував візит до Росії
Держсекретар США Майк Помпео мав обговорити ситуацію із затриманням двох громадян Сполучених Штатів в Росії
Украина просит США усилит давление на РФ
Кроме того, стороны обсудили развитие инфраструктуры Востока Украины