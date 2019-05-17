На монетизацию субсидий направили 6 млрд гривен - Гройсман [ Редактировать ]
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На монетизацию субсидий правительство направило 5,7 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе правительства.
Гройсман отметил, что процесс монетизации коммунальных субсидий и льгот – это не разовая акция, а планомерный процесс, который начался и будет продолжен.
"Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направлено 5,7 млрд грн", - сказал премьер-министр.
Кроме этого, он обратил внимание, что опыт монетизации субсидий будет учтен и при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется, по словам главы правительства, уже с октября текущего года.
Ранее в НБУ назвали причину сокращений субсидий в Украине.
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