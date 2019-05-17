"Оппозиционная платформа - За жизнь": парламент войны и нищеты должен уйти в прошлое [ Редактировать ]
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что уже более двух лет Верховная Рада 8-го созыва жила на нелегальном положении. Политической коалиции парламентских фракций не существовало. Была группа людей с мандатами народных депутатов, которых связывала только совместная коррупция на войне, разворовывание государственного бюджета и опустошение кошельков украинских семей. Когда режим войны и нищеты окончательно рухнул, они начали спасаться, кто как может.
Политические заявление недавних подельников по "коалиции" из "Народного фронта" - не более чем политический трюк. Это примитивная юридическая уловка, чтобы избежать перевыборов и подольше задержаться в парламентских креслах.
Бывшие партии власти не хотят перевыборов, потому что больше всего боятся голоса украинского народа. Они знают, что шансов в очередной раз обмануть избирателей и занять места в парламенте и правительстве у них не будет. Украинский народ устал от их безответственного, бездарного и коррумпированного режима.
Перевыборы парламента и поражение бывших партий власти – неизбежны. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить попытки искусственно продлить жизнь Верховной Рады, которой не доверяет подавляющее большинство граждан. Это только дискредитирует украинский парламентаризм и представительскую демократию. Этот парламент должен быть переизбран и как можно скорее.
Украине нужна новая власть, способная прекратить войну, вернуть права украинским гражданам и возродить украинскую экономику. Это главные цели "Оппозиционной платформы - За жизнь", и мы добьемся их реализации после нашей победы на выборах.
по теме
Уходящая власть провалила выполнение госбюджета в первом квартале - Сергей Левочкин
Доходы общего фонда госбюджета за первые три месяца 2019 года составили 178,2 млрд грн, что на 8,9% или на 16 млрд гривен меньше от плана на период
Языковой закон будет обжалован в ПАСЕ и Венецианской комиссии - Юрий Бойко
Будем обращаться в Венецианскую комиссию и ПАСЕ в связи с принятием языкового закона, который нарушает права граждан
"Вечеринки не будет": у Зеленского рассказали об инаугурации
Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского запланирована на 20 мая
Рада назначила дату инаугурации Зеленского
В четверг, 16 мая, Верховная Рада Украины приняли решение о дате проведения торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом
Закон про мову є антиукраїнським і порушує три статті Конституції - Віктор Медведчук
Політик вважає документ популістським і спрямованим на загравання з електоратом на заході України