В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что уже более двух лет Верховная Рада 8-го созыва жила на нелегальном положении. Политической коалиции парламентских фракций не существовало. Была группа людей с мандатами народных депутатов, которых связывала только совместная коррупция на войне, разворовывание государственного бюджета и опустошение кошельков украинских семей. Когда режим войны и нищеты окончательно рухнул, они начали спасаться, кто как может.

Политические заявление недавних подельников по "коалиции" из "Народного фронта" - не более чем политический трюк. Это примитивная юридическая уловка, чтобы избежать перевыборов и подольше задержаться в парламентских креслах.

Бывшие партии власти не хотят перевыборов, потому что больше всего боятся голоса украинского народа. Они знают, что шансов в очередной раз обмануть избирателей и занять места в парламенте и правительстве у них не будет. Украинский народ устал от их безответственного, бездарного и коррумпированного режима.

Перевыборы парламента и поражение бывших партий власти – неизбежны. "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить попытки искусственно продлить жизнь Верховной Рады, которой не доверяет подавляющее большинство граждан. Это только дискредитирует украинский парламентаризм и представительскую демократию. Этот парламент должен быть переизбран и как можно скорее.

Украине нужна новая власть, способная прекратить войну, вернуть права украинским гражданам и возродить украинскую экономику. Это главные цели "Оппозиционной платформы - За жизнь", и мы добьемся их реализации после нашей победы на выборах.