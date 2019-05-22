У Львові "замінували" сухопутну академію [ Редактировать ]
У Запоріжжі напередодні ввечері шукали вибухівку. До поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування 30 об'єктів. Правоохоронці усе перевірили, втім, людей не евакуйовували. У Львові теж повідомили про замінування кількох вишів. Навчальний процес зупинили. Христина Гашенко продовжить тему.
Головний корпус Львівського національного університету. На дверях - папірець із написом "Зачинено". Перед будівлею пожежна машина. Поліція.
"Сказали що у звязку з замінуванням навчального закладу попросили вийти за межі університету. І ось чекаємо наразі у сі вийшли покинули навчальний заклад. Покищо жодних повідомлень", - говорить Ірина Кметь, викладач філологічного факультету Львівського національного університету імені Франка.
Повідомлення про замінування вищого навачального закладу надійшло на електронну пошту канцелярії університету. У тексті відправник зазначив - вибух може статися протягом двадцяти чотирьох годин.
"Дуже складно перевірити на наявність вибухових присторії тому що корпус дійсно великий, дуже багато аудиторій кабінетів, плюс підвальні приміщення і дах. Це очевидно скоріше за все займе багато часу і навчальний процес сьогодні не буде відбуватися", - говорить Олег Вівчарик, керівник прес-центру Львівського національного університету імені Франка.
Від такої звістки студенти не в захваті. Богдана Ровенчак сьогодні мала скласти два заліки.
"Це жахливо. Взагалі є думка що це провокації і що це таке буде відбуватися часто", - говорить Богдана Ровенчак, студентка, 2 курс іноземних мов.
Попросили всіх вийти на вулицю й у Національній академії сухопутних військ. Тут також отримали листа про замінування будівлі.
"Були посилені пости місця несення служи всіма військослужбовцями, ситуація під контролем", - говорить Віктор Луньков, заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.
Подібні електронні повідомлення сьогодні отримали ще Університет безпеки життєдіяльності та два торговельні центри. У всіх - текст майже однаковий.
"Повідомлення таке пишеться, що заберіть війська з Донбасу тоді ми перестанемо мінувати. На даний момент заміновано приміщення такої установи і вибух відбудеться через добу чи колись", - говорить Валерій Середа, начальник Головного управління НПУ у Львівській області.
Листи можуть надходити з окупованих територій - вважають експерти. Та це - не єдина версія.
"Я не відкидаю хуліганські дії якогось не адекватного студента чи групи студентів. І третій варіант він теж мені здається цілком правдоподібний - це момент на списання бюджетних коштів", - говорить Олександр Антонюк, політичний експерт.
Повідомлення про замінування і цього разу не підтвердилися. Після кількох годин обшуків приміщень - правоохоронці вибухівки, на щастя, не знайшли.
Не виявили правоохоронці й автора сьогоднішніх повідомлень. Якщо ж винуватця все-таки знайдуть, злочинцю загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі.
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