У Запоріжжі напередодні ввечері шукали вибухівку. До поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування 30 об'єктів. Правоохоронці усе перевірили, втім, людей не евакуйовували. У Львові теж повідомили про замінування кількох вишів. Навчальний процес зупинили. Христина Гашенко продовжить тему.

Головний корпус Львівського національного університету. На дверях - папірець із написом "Зачинено". Перед будівлею пожежна машина. Поліція.

"Сказали що у звязку з замінуванням навчального закладу попросили вийти за межі університету. І ось чекаємо наразі у сі вийшли покинули навчальний заклад. Покищо жодних повідомлень", - говорить Ірина Кметь, викладач філологічного факультету Львівського національного університету імені Франка.

Повідомлення про замінування вищого навачального закладу надійшло на електронну пошту канцелярії університету. У тексті відправник зазначив - вибух може статися протягом двадцяти чотирьох годин.

"Дуже складно перевірити на наявність вибухових присторії тому що корпус дійсно великий, дуже багато аудиторій кабінетів, плюс підвальні приміщення і дах. Це очевидно скоріше за все займе багато часу і навчальний процес сьогодні не буде відбуватися", - говорить Олег Вівчарик, керівник прес-центру Львівського національного університету імені Франка.

Від такої звістки студенти не в захваті. Богдана Ровенчак сьогодні мала скласти два заліки.

"Це жахливо. Взагалі є думка що це провокації і що це таке буде відбуватися часто", - говорить Богдана Ровенчак, студентка, 2 курс іноземних мов.

Попросили всіх вийти на вулицю й у Національній академії сухопутних військ. Тут також отримали листа про замінування будівлі.

"Були посилені пости місця несення служи всіма військослужбовцями, ситуація під контролем", - говорить Віктор Луньков, заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Подібні електронні повідомлення сьогодні отримали ще Університет безпеки життєдіяльності та два торговельні центри. У всіх - текст майже однаковий.

"Повідомлення таке пишеться, що заберіть війська з Донбасу тоді ми перестанемо мінувати. На даний момент заміновано приміщення такої установи і вибух відбудеться через добу чи колись", - говорить Валерій Середа, начальник Головного управління НПУ у Львівській області.

Листи можуть надходити з окупованих територій - вважають експерти. Та це - не єдина версія.

"Я не відкидаю хуліганські дії якогось не адекватного студента чи групи студентів. І третій варіант він теж мені здається цілком правдоподібний - це момент на списання бюджетних коштів", - говорить Олександр Антонюк, політичний експерт.

Повідомлення про замінування і цього разу не підтвердилися. Після кількох годин обшуків приміщень - правоохоронці вибухівки, на щастя, не знайшли.

Не виявили правоохоронці й автора сьогоднішніх повідомлень. Якщо ж винуватця все-таки знайдуть, злочинцю загрожуватиме до п'яти років позбавлення волі.