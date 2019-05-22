Українські військові заблукали та потрапили у полон [ Редактировать ]
Восьмеро українських армійців потрапили у ворожий полон. Зранку біля Новотроїцького військові їхали вантажівкою, відхилилися від маршруту і опинилися на тимчасово-окупованій території.
Там їх захопили бойовики. Зараз командування ООС намагається дізнатися, де утримують бранців та добитися їхнього звільнення.
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