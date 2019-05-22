Курорт Болгарії перетворився на брудну річку [ Редактировать ]
Потужні зливи з градом затопили болгарську Варну. Раптові рясні дощі перетворили вулиці курортного міста на брудні річки. Подекуди вода накривала капоти машин. Повідомлень про потерпілих та руйнування не надходило.
Але ситуація налякала містян. 5 років тому в червні раптова повінь наробила чимало лиха у Варні. Жертвами потопу тоді стали 12 людей.
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