Начальник Службы госохраны подал в отставку [ Редактировать ]
Начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото документа.
"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - написал Гелетей.
Он пожелал своему преемнику "силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины".
"Идя от должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону", - отметил Гелетей.
Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.
Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.
Также Зеленский назначил первого помощника президента.
Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.
Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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