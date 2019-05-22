Начальник Службы государственной охраны Украины Валерий Гелетей написал рапорт об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото документа.

"Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - написал Гелетей.

Читайте также Гройсман сделал заявление об отставке

Он пожелал своему преемнику "силы, мудрости и сил в почетной службе на благо нашей Родины".

"Идя от должности руководителя Управления государственной охраны Украины, я буду продолжать свою преданную службу Государству, Народу, Закону", - отметил Гелетей.

Напомним, что Зеленский назначил нового главу генштаба ВСУ.

Изменения коснулись и Администрации президента. Так был назначен новый глава АП. Позже стали известны имена пятерых заместителей главы Администрации президента. Отметим, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП. И позже Владимир Зеленский отменил указ о ее назначении.

Также Зеленский назначил первого помощника президента.

Смотрите также, кого президент Украины назначил советниками. Кроме того, Зеленский назначил представителя президента в Кабмине.

Также мы писали о том, что Зеленский назначил заместителя главы СБУ.