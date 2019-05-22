Так народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Юрий Бойко прокомментировал итоги внеочередной сессии парламента, где планировалось рассмотреть законопроект об изменении избирательной системы.

"Провал голосования за изменение избирательной системы - это результат сопротивления старого режима, его жалкие потуги ухватиться за власть из последних сил", - сказал Юрий Бойко. Он отметил, что, даже проиграв на президентских выборах, они продолжают предпринимать попытки, чтобы удержать свою власть и влияние.

"За счет сохранения смешанной системы, в частности мажоритарных округов, они хотят "за гречку" купить места в будущем парламенте. За счет политической коррупции партия войны хочет взять реванш за свое поражение. Мы уверены, что коррупционеров и дельцов от политики ждёт сокрушительное поражение на выборах. Главная задача сегодня - обеспечить прозрачность и гражданский контроль над избирательным процессом. Коррупционеров из партии войны, обрёкших украинцев на нищету, ждет сокрушительное поражение на выборах. Реванш не пройдет!" - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За Жизнь".