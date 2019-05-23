Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги голосования после разразившегося скандала с баллами от Белоруссии, пишет cosmo.ru.

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Представители Европейского вещательного союза заявили, что при подсчете голосов в финале "Евровидения" была допущена ошибка. "Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕВС мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами", - говорится в официальном обращении ЕВС.

После пересчета голосов Сергею Лазареву, представлявшему на конкурсе Россию, был добавлен один балл. Однако на общий результат это не повлияло. Певец остался на третьем месте

Ранее сообщалось, что Джамала удивила чувственным клипом.