В Черногории будут штрафовать туристов за внешний вид [ Редактировать ]
В Черногории будут штрафовать за неприемлемый внешний вид в общественных местах, передает "Униан".
В качестве примера рассматривается возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.
Ранее сообщалось, что пять крупных банков оштрафовали на миллиард евро.
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