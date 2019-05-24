В Черногории будут штрафовать за неприемлемый внешний вид в общественных местах, передает "Униан".

В качестве примера рассматривается возможность введения штрафа в 500 евро за прогулки по городу с обнаженным торсом, 600 евро - за появление на улицах в купальном костюме, 700 евро - за распитие напитков и употребления пищи в общественных местах.

Ранее сообщалось, что пять крупных банков оштрафовали на миллиард евро.