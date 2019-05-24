Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ. Об этом сообщается на странице Смолия в Twitter.

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"У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности", - написал Смолий.

Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap — Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 травня 2019 р.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с переговорщиками в Минске, а также выразил соболезнования семьям погибших на Закарпатье.