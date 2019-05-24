Що про це думають самі засуджені жінки?

Українська влада пропонує новацію гуманну, але суперечливу з точки зору справедливости. А саме дозволити злочинницям, які засуджені до довічного ув'язнення, вийти на свободу. Лише тому, що вони - жінки! Чи варто це робити? Та що про це думають самі засуджені жінки? Наша Феруза Бегматова побувала в місці, де сидять довічниці.

"Перед вами портрети жінок і чоловіків. Оберіть, будь ласка, тих, хто на вашу думку, є вбивцею".

"Серед них є людина, яка завдала 40 ножових поранень вагітній жінці".

Люди, яких ми опитували, вказували на різні фото. Але майже всі обрали чоловіків. І помилилися. Виявляється, навіть у кримінальній сфері - спрацьовують гендерні стереотипи. І хоча більшість злочинців чоловіки. Бо жінки вдаються до злочину рідше, але якщо вже зважуються діють значно жорстокіше і підступніше. До речі, приміром, власних дітей убивають здебільшого жінкм. А ще саме жінки частьо є виконавцями терактів.

"Сидим мы на собрании. Мне говорят, почитай стих и у меня начинается такая паника", - говорить Лілія Чижик, довічно ув'язнена.

"Вообще я очень люблю торты выпекать. Я уже посмотрела все, что мне надо смеется. Эти шпателя, кондитерские", - говорить Ця сором'язлива пані - Лілія Cаєнко. Вона - мріє відкрити власну пекарню.

А це Катерина Щука планує стати професійною швачкою.

"К нам поступил большой заказ на рюкзаки. И я села сейчас шить первые заготовки".

Єдине, що стає їм на заваді - це колючий дріт.

"Нахожусь в местах лишения свободы 9 лет за совершение убийства 3 лиц".

Термін ув'язнення Катерини та Лілії довічний.

"Я частично признаю свою вину".

Довічне ув'язнення - це найвища міра покарання в Україні. Жінок засуджують до такого дуже рідко, із майже двох тисяч довічників в Україні жінок лише 22. Було 23, та одну нещодавно помилували. Усі вони сидять ось тут - у Качанівській колонії біля Харкова.

Ми приїхали сюди дізнатися, як живуть жінки-довічниці. І чому вони все-таки сподіваються вийти на волю - завдяки своїй статі.

"Тут у нас полотенца висят, порошки, крема, шампуни. Масло массажное антицеллюлитное, ну такое, смеется. Все точно так же, как на свободе, только мы ограничены в пространстве", - говорить Катерина Щука, довічно ув'язнена.

Катерина та Лілія живуть у цій кімнаті. Тут є книжки, телевізор, туалет. Усю косметику замовляють у інтернет-магазинах

"Магазин привозит доставку, они все это досматривают и нам выдают", - говорить Катерина Щука, довічно ув'язнена.

Щоранку займаються фітнесом. А для перевірки результатів - навіть ваги придбали.

"Не поправилась, не, все хорошо".

Усі ці атрибути звичайного життя - украй необхідні. Це - певна ілюзія волі в дрібницях, які пробиваються крізь реалії зони.

"Халаты не нравятся - это обязательное условие, это форма одежды".

Катерина перша довічно засуджена, яка вийшла заміж. За ґратами. До речі, це весілля - широко освітлювали в медіа.

"На трое суток. Ну а так по Скайпу через день видимся", - говорить Катерина Щука, довічно ув'язнена.

Триденні побачення відбуваються у спеціальній кімнаті.

"Она выглядит как однокомнатная квартира. Там кухня, холодильник, электропечка, несколько электропечек, духовой шкаф, блендер, чайник. Потом одно помещение санузел, душ и сама комната", - говорить Катерина Щука, довічно ув'язнена.

Щоразу Катерина уявляє, що це їхня квартира. А вона лише проводжає чоловіка у відрядження. І, звісно, мріє про звільнення.

"Мы поженились здесь, три года назад, нам хочется еще пожить", - говорить Катерина Щука, довічно ув'язнена.

Через двадцять років ув'язнення кожна з цих жінок має право просити президента про помилування. Це поки Єдина нагода вийти звідси. За всі роки в Україні у такий спосіб звільнили тільки одну. Але зараз у них з'явився ще один шанс. Влада виступила з ініціативою взагалі скасувати довічне ув'язнення для жінок.

"Даже в тих країнах, які ми рахуємо, є тиск на демократію це і Росія, і Білорусія. І там немає довічного покарання для жінок", - говорить Денис Чернишов, заступник міністра юстиції України.

Чи варто ставитися до жінок гуманніше? Чи все-таки злочин - не має гендеру? До довічного ув'язнення жінки можуть бути засуджені в Великобританії, США, країнах Євросоюзу, а також у більшості країнах Азії й Африки.

"Держава має захищати у рівній мірі і права людей, і цінності суспільні як від посягань з боку жінки - так і від посягань з боку чоловіка", - говорить Анна Маляр юрист-кримінолог.

І все це, говорить юрист-кримінолог Анна Маляр - ще радянський спадок. Коли жінок украй рідко засуджували до найвищої міри покарання. Тоді це був розстріл. Зараз часи інші. В Україні вже немає смертної кари. До того ж у законодавстві для жінок і так є низка переваг.

"Максимальна міра покарання не застосовується до жінок, які були вагітні під час вчинення злочину або на момент винесення вироку, або малолітні діти, а у чоловіка також малолітні діти", - говорить Анна Маляр, юрист-кримінолог.

Тому переважно жінкам навіть за важкі злочини дають доволі гуманні терміни. Тож чи варто відпускати небезпечного злочинця на волю лише через стать? Це запитання від людей, які проти звільнення жінок.

"Я не знаю, как бы я себя вела на месте этих людей".

Для Лілії Саєнко - це вже другий термін. Довічний. А перед тим вона була покарана за пограбування.

Учасникам нашого першого опитування ми поставили ще одне запитання:

"Як ви вважаєте - чи стане легше родичам загиблих, від того, що вбивця - жінка? Чи зможуть вони пробачати її раніше, ніж чоловіка?".