На западе Индии в городе Сурат произошел пожар в здании местного колледжа, в результате чего погибли почти 20 студентов. Об этом сообщает AFP.

Как сообщил пожарный офицер Дипак Сапталей, когда начался пожар на верхних этажах здания находились от 50 до 60 человек. В результате пожара погибли 19 студентов.

"Студенты погибли как из-за огня, так и из-за прыжков из здания", - отметил офицер.

Причины пожара устанавливаются.

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