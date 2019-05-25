В здании колледжа вспыхнул масштабный пожар, погибли студенты [ Редактировать ]
На западе Индии в городе Сурат произошел пожар в здании местного колледжа, в результате чего погибли почти 20 студентов. Об этом сообщает AFP.
Как сообщил пожарный офицер Дипак Сапталей, когда начался пожар на верхних этажах здания находились от 50 до 60 человек. В результате пожара погибли 19 студентов.
"Студенты погибли как из-за огня, так и из-за прыжков из здания", - отметил офицер.
Причины пожара устанавливаются.
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