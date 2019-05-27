На Донбасі за добу двічі порушили режим припинення вогню [ Редактировать ]
Бойовики на Донбасі минулої доби двічі порушили режим припинення вогню. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил на 18 годину, минулося без втрат серед українських захисників.
Найманці гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема під ворожі атаки потрапили українські позиції поблизу села Гнутове та міста Красногорівка.
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