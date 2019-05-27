Українські військові заблукали і потрапили у полон: всі подробиці

Жахлива новина з Донбасу! Цього тижня восьмеро наших військових потрапили у полон до бойовиків. Усі з 53 бригади. Там цю інформацію підтвердили сьогодні: сказали - бійці були тверезі, без зброї, їхали в машині по навігатору. Тож одна з версій: помилка в орієнтуванні