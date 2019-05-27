Где самый грязный воздух в Киеве: ответ ученых [ Редактировать ]
По результатам наблюдений за уровнем загрязнения воздуха в Киеве в апреле в составленном перечне всех "опередили" две площади - Победы и Демеевская - и проспект Победы. Свои выводы обнародовала Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
А вот киевлян, проживающих на проспекте Науки в столице, ободрили, ведь именно эта улица продемонстрировала отличные результаты - воздух здесь очень чистый в столице.
Свои выводы в обсерватории сделали после снятия показаний с 16 точек проверки воздуха в столице. Качество оценивали по нескольким показателям, в частности по наличию в воздухе диоксида и оксида азота, формальдегида и диоксида серы.
Сейчас в перечень "грязных" вошли ул. Академика Стражеско, Александра Довженко, Каунасская, бульвары Леси Украинский и Дружбы народов, Оболонский проспект. Также повышение допустимого уровня загрязнения воздуха зафиксировали в Гидропарке.
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