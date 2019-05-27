Активність у другому турі становила трохи більш як 50 відсотків

У Литві на виборах президента перемагає Ґітанас Науседа. За результатами підрахунку більшості бюлетенів, у другому турі економіст та екс-радник голови литовського банку набирає майже 70 відсотків голосів, а його суперниця екс-міністерка фінансів Інґріда Шимоніте - понад 28 відсотків.

У першому турі кандидатів розділяв менш ніж один відсоток. Під час своєї виборчої кампанії Науседа наголошував, що не має наміру зустрічатися з Путіним, допоки Росія не виведе свої війська з анексованого Криму.

Кандидат не раз підкреслював свою проєвропейську позицію та прихильність до НАТО. Активність у другому турі становила трохи більш як 50 відсотків.