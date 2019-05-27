Пасажирів стамбульського порома розважатиме інструментальне тріо [ Редактировать ]
Із Європи до Азії під чарівні звуки живої музики. Пасажирів знаменитого стамбульського порома, що сполучає два континенти, тепер розважає інструментальне тріо.
Музики кажуть їхній проект покликаний не тільки прикрасити подорож, а й показати єдність культур. Вдячні ж слухачі відзначають гармонійне поєднання мелодій із плюскотом хвиль і криками чайок.
"Хоча ми плаваємо між двома континентами, але зустрічаємося у спільній точці - це як злиття мелодії флейти зі звуками фортепіано, як єднання Сходу і Заходу", - говорить Огужан Ердем, музикант.
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