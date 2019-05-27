Із Європи до Азії під чарівні звуки живої музики

Із Європи до Азії під чарівні звуки живої музики. Пасажирів знаменитого стамбульського порома, що сполучає два континенти, тепер розважає інструментальне тріо.

Музики кажуть їхній проект покликаний не тільки прикрасити подорож, а й показати єдність культур. Вдячні ж слухачі відзначають гармонійне поєднання мелодій із плюскотом хвиль і криками чайок.

"Хоча ми плаваємо між двома континентами, але зустрічаємося у спільній точці - це як злиття мелодії флейти зі звуками фортепіано, як єднання Сходу і Заходу", - говорить Огужан Ердем, музикант.