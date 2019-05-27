Юрий Бойко: снижение цены на газ более чем в два раза - реально [ Редактировать ]
Снижение цены на газ более чем в два раза - реально, и мы этого добьемся. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, отвечая на вопросы зрителей своего YouTube-канала.
Политик акцентировал, что снизить тарифы более чем в два раза - реально, и у оппозиционеров есть соответствующий законопроект, в котором рассчитана экономически обоснованная цена на голубое топливо.
"У нас есть законопроект, который предполагает снижение цены на газ с нынешних 8300 грн. за тысячу кубометров до 4800 грн. Более того, после наших переговоров с руководством России, цену можно снизить еще на 25%, и она составит 3800 грн. за тысячу кубов", - сказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Юрий Бойко отметил, что тарифная политика уходящего режима привела к тому, что цены на газ стали просто неподъемными для граждан.
"Тарифы подняли до космического уровня и рассказали, что это реформа. Всю страну посадили на субсидии, потом поняли, что их не хватает, и начали обрезать, создавать искусственные барьеры для их получения. Весь этот беспредел по отношению к людям: с ценами, тарифами, возвращением льгот, в вопросах субсидий - все, что натворила уходящая власть - мы будем выжигать каленым железом", - подчеркнул оппозиционный политик.
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