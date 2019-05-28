Росія транспортує до українського кордону нові установки для здійснення кібератак. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

Він зазначив, що у місті Дмитрів Курської області помітили антенний пост системи "СОПКА" проїздом у бік України. Він призначений для виявлення та відвертання комп'ютерних атак. Клименко зазначив, якщо вони можуть запобігати цим атакам, то вони ж можуть їх і генерувати. Та додав - місцева влада зараз встановлює надійні антивіруси і готується до хакерських нападів.