Американський штат Іллінойс накрило штормом. Місцеві викладають у мережі кадри негоди. Подекуди пориви вітру сягають 150 метрів за секунду.

У місті Чикаго випав град завбільшки із м'яч для пінг-понгу. Про постраждалих поки що невідомо. Синоптики попереджають про загрозу торнадо. Напередодні через стихію у штаті Оклагома загинуло шестеро людей, десятки зазнали травм.