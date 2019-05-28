У Чикаго випав град завбільшки із м'яч для пінг-понгу [ Редактировать ]
Американський штат Іллінойс накрило штормом. Місцеві викладають у мережі кадри негоди. Подекуди пориви вітру сягають 150 метрів за секунду.
У місті Чикаго випав град завбільшки із м'яч для пінг-понгу. Про постраждалих поки що невідомо. Синоптики попереджають про загрозу торнадо. Напередодні через стихію у штаті Оклагома загинуло шестеро людей, десятки зазнали травм.
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