Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой попали на обложку украинского глянца.



Фото майского выпуска с супружеской парой на обложке появилось в Instagram издания. "Елена для Владимира стала любовью с первого взгляда, а вот девушка не сразу поняла, что он "тот единственный". Но Зеленский не отступал. На обложке - пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами", - рассказали в Viva!

Ранее сообщалось, что у первой леди Украины появился профиль в Instagram.