Первая леди Украины с мужем попали на обложку глянца [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой попали на обложку украинского глянца.
Фото майского выпуска с супружеской парой на обложке появилось в Instagram издания. "Елена для Владимира стала любовью с первого взгляда, а вот девушка не сразу поняла, что он "тот единственный". Но Зеленский не отступал. На обложке - пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами", - рассказали в Viva!
Елена для Владимира стала любовью с первого взгляда, а вот девушка не сразу поняла, что он «тот единственный». Но Зеленский не отступал... Сегодня в продажу выходит новый выпуск лучшего журнала страны об известных людях. На обложке – пара, о которой говорят во всей Украине и за ее пределами. Елена и Владимир Зеленские в журнале Viva! Не пропустите 😉 #владимирзеленский #еленазеленская #президентукраины2019 #свежаяпресса
Публикация от Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine)
Ранее сообщалось, что у первой леди Украины появился профиль в Instagram.
по теме
"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих" - Зеленский
Эти же заявлением президент Украины прокомментировал протест за импичмент в Ровно
"Нужно обращать внимание на зависимых людей": Зеленский с женой принял участие в открытии терапевтического лагеря
Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации
Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнения на Закарпатье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий наводнения
На сайте президента зарегистрировали новую петицию
На сайте президента Украины зарегистрировали новую петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского
У Зеленского отреагировали на петицию об отставке
На сайте президента появилась петиция относительно отставки Владимира Зеленского с должности Главы государства