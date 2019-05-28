В России школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой он записал видеообращение и опубликовал в соцсетях, сообщает "Сегодня".

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"Мне очень страшно, но это надо сделать. Что бы обо мне ни подумали, и как бы это ни получилось, я должен. Очень надеюсь, Дмитрий выживет, он мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет", - говорит подросток на видеозаписи.

Семиклассник, войдя в школу, бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а потом ударил топором девочку, оказавшуюся на его пути. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

После нападения подростку удалось скрыться, о его задержании сообщили спустя несколько часов.

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