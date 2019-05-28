Розвантажити Київ від непотребу. Сміттєспалювальний завод, який щодня приймає чверть відходів мешканців столиці, планують модернізувати. Як це вплине на екологію міста і коли запрацює нова система - Анастасія Старовойт розповість.

Щороку сміттєспалювальний завод "Енергія" приймає 1 млн 200 тисяч тонн столичного сміття. Це єдине діюче підприємство в Україні, яке переробляє побутові відходи в енергію. Взимку два житлових масиви Києва отримують тепло, влітку - гарячу воду. Та основне обладнання, якому вже понад 30 років - зношене, і з навантаженням та очищенням - уже не може впоратися.

"Мы сжигаем в среднем 10-11 тонн в час на котле, по факту выходит пар с температурой 250 градусов. На выходе так же мы получаем и газы выходящие газы и углекислые газы. Они являются, имеют кислотные составляющие, которые являются вредными веществаими и их надо улавливать. У нас огромные электрофильтры стоят, они очень эффективно очищают но только от пыли, от золы. От химических составляющих - фактически нет", - говорить Олександр Галченко, головний інженер сміттєспалювального заводу.

Постійно ремонтувати обладнання неефективно. А будувати новий сміттєспалювальний завод аналогічної потужності і дорого, і довго. На це треба 100 мільйонів євро та мінімум 5 років часу. Вихід - модернізація та будівництво системи хімічного очищення на теперішньому підприємстві.

"Если мы выполним капитальный ремонт в полном объеме, как это необходимо - еще лет 20 повехности нагрева будут еще работать", - говорить Олександр Галченко, головний інженер сміттєспалювального заводу.

Нині в Україні переробляють лише 13% відходів, решту захоронюють на полігонах.

"Національний план по управлінню відходами передбачає створення до 50 регіональних полігонів, які зможуть збирати до 200 починаючи від 200 і вище кількості тисяч тон на рік. Набути європейських стандартів неможливо тільки за рахунок встановлення фільтрів або будь-якої очистки. Це потрібна також модернізація і капітальний ремонт котлів, які повинні тримати температуру на рівні 1200 градусів для того, щоб забезпечити екологічні норми і для того, щоб забезпечити виробництво на рівні 300 тисяч тон щорічно", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.

Наразі проект модернізації відкритий для інвесторів та закордонних партнерів. В планах - реалізувати його до 2022 року.