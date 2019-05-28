В ЕС анонсировали визит Зеленского в Брюссель [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель. Об этом во время брифинга в Киеве сказал директор по странам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Томас Майр-Гартинг, передает "УНН".
"Во время наших встреч (в Украине - ред.) мы договаривались о предстоящих контактах между нашими лидерами. В частности, следующее важное событие, которое состоится в Киеве в июле этого года - это саммит Украина-ЕС. И в июне мы также ожидаем визит Президента Зеленского в Брюссель", - сказал дипломат.
По его словам, саммит даст возможность подчеркнуть то сильное сотрудничество и партнерство, которые существуют между Украиной и ЕС, а также определить основные приоритеты на следующий год.
Ранее сообщалось, что стали известны детали встречи Зеленского с МВФ.
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