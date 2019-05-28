Дженнифер Лопес вводит моду на короткие пиджаки (фото) [ Редактировать ]
50-летняя Дженнифер Лопес часто делится с поклонниками видео со своих тренировок, на которых показывает свой плодотворный труд над телом. Поэтому не удивительно, что она любит и умеет подчеркивать талию, ноги или другие стройные части своей фигуры. Накануне актриса вышла в свет в образе, которым подчеркнула свою стройность, а также якобы основала новый тренд на лето-2019.
Несколько последних сезонов все звезды выбирали наряды oversize, однако еще в начале апреля Джей Ло начала выходить в свет в укороченных пиджаках. Так, очередной выбор на кардинально другой стиль одежды знаменитость продемонстрировала на днях в Беверли-Хиллз.
This out fit 😍😍 • • • • • • #jlo #jenniferlopez #jlobooty #jlovers #jlofans #jlodancing #arod #jlodaily #jlosinging #jennyfromtheblock #jrod #jlofashion #jloicon #jenniferlopezfan #jenniferlopezforever #music #performance #jlolaugh #latina #celebrity #icon #fanpage #idol #arod #maxandemme #dance #sing #jennyfromtheblock #jlocute #jlosmile #jloglow
Публикация от Jennifer Lopez 👑 (@jenfromtheblockjlo)
Для вечеринки в элитном районе она надела светло-розовый двубортный пиджак с позолоченными пуговицами и атласными лацканами. Из-под него выглядела белая майка с глубоким декольте, а также светлые зауженные джинсы, которые, к слову, также перечат весенним трендам. Дополнением образа стали серьги-кольца и изящные туфли-лодочки.
Раньше сообщалось о том, что от Дженнифер Лопес через суд требуют 54 тысячи долларов за ховерборды.
по теме
Тина Кароль взбудоражила сеть пикантным образом
Известная украинская певица поделилась с поклонниками в своем Instagram соблазнительным снимком
"Как мало нужно для счастья": Потап умилил фото с Каменских
Потап показал милое фото с отдыха с Каменских
Дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом
Дочь Елены Кравец 16-летняя Мария похвасталась новым модным нарядом
Выборы в Раду: Виктор Павлик идет в депутаты?
Певец Виктор Павлик ведёт переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым
Дочь Поляковой ошарашила неграмотностью
Дочь Оли Поляковой опубликовала фото и разозлила пользователей сети