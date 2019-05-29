Правительство не смогло преодолеть экономический кризис и должно быть отправлено в отставку. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойкозаявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в среду, 29 мая.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет голосовать за отставку правительства.

"Мы не видим, каким образом они собираются выходить из экономического кризиса, в который погрузилась страна в результате, в том числе, действий правительства. Чиновники хотят как можно дольше продержаться на своих должностях, но это противоречит желанию народа", - сказал оппозиционный политик.

"Остатки правящей коалиции, я уверен, будут голосовать против отставки правительства. Они пытаются доказать, несмотря на политическую оплеуху, которую получили от граждан и они, и правительство, что работали хорошо. Но результаты выборов показали иное. Народ Украины дал оценку режиму, проголосовав против Порошенко, парламента и правительства. Весь этот режим пять лет жил отдельной от страны жизнью и натворил много бед", – подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что этот парламент не способен и не будет принимать никаких действительно важных решений.

"Этот состав не способен принять решение по тем вопросам, которые действительно беспокоят людей. Будут протягивать какие-то лоббистские законы и принимать пустые декларации. Я не жду от этого состава Верховной Рады ничего хорошего. Нужно снять неприкосновенность с депутатов, принять Избирательный кодекс, прекратить тарифный геноцид, отправить в отставку Кабинет министров. Именно таких действий от депутатов ждут люди. И за это нужно голосовать в первую очередь", - резюмировал Юрий Бойко.