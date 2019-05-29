Зеленский назначил нового главу Управления госохраны: что известно [ Редактировать ]
29 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Об этом говорится в указе, опубликованного на официальном сайте главы государства.
"Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в одном из указов президента.
Другим указом он назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича. Еще одним указом Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.
Что известно о новом начальнике
Алексей Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.
Ранее президент Украины назначил секретаря СНБО, а также Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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