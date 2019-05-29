29 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Об этом говорится в указе, опубликованного на официальном сайте главы государства.

"Освободить Гелетея Валерия Викторовича от должности начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в одном из указов президента.

Другим указом он назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича. Еще одним указом Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

Что известно о новом начальнике

Алексей Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Ранее президент Украины назначил секретаря СНБО, а также Зеленский назначил заместителя главы СБУ.