У стінах парламенту відбулося засідання Ради матерів України [ Редактировать ]
Збільшити виплати на новонароджених та відновити пільги для матерів-одиначок пропонують нардепи від "Опозиційної платформи - За життя". Сьогодні в стінах парламенту відбулося засідання Ради матерів України. Жінки з усіх регіонів вимагають не лише фінансової підтримки для малозахищених верств населення, а й збільшення квот для жінок у парламенті. Активістки підготували відповідне звернення до новообраного президента.
"Рада матерей Украины вместе с депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь", вместе с Национальной платформой "Женщины за мир", подготовили пакет законопроектов, которые зарегистрированы в парламенте, прошли все профильные комитеты, получили полную поддержку, поддержаны большинством фракций украинского парламента. Мы требуем вынести их на рассмотрение в зал, мы хотим посмотреть в лица тем депутатам, которые откажутся поддержать детей и семьи с детьми в нашей стране", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна плафторма - За життя"
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