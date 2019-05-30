Израильский парламент (Кнессет) проголосовал за самороспуск, впервые в истории Израиля парламенту не удалось сформировать коалицию после выборов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

За решение о досрочном окончании полномочий проголосовали 74 депутата, против - 45 человек.

Повторные выборы состоятся 17 сентября.

Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии "Ликуд", что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию.

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Отмечается, что повторные парламентские выборы в стране являются беспрецедентными и что это первый случай в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства.

Нетаньяху должен был сформировать правительство до вечера 29 мая, он намеревался создать кабинет из представителей правых и религиозных партий, однако соглашение не было достигнуто к установленному сроку.

Тем временем в украинской ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.