В Израиле самораспустился парламент [ Редактировать ]
Израильский парламент (Кнессет) проголосовал за самороспуск, впервые в истории Израиля парламенту не удалось сформировать коалицию после выборов. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
За решение о досрочном окончании полномочий проголосовали 74 депутата, против - 45 человек.
Повторные выборы состоятся 17 сентября.
Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии "Ликуд", что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию.
Отмечается, что повторные парламентские выборы в стране являются беспрецедентными и что это первый случай в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства.
Нетаньяху должен был сформировать правительство до вечера 29 мая, он намеревался создать кабинет из представителей правых и религиозных партий, однако соглашение не было достигнуто к установленному сроку.
Тем временем в украинской ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.
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