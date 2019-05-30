Кабачки - полезный овощ. В нем содержится много калия, кальция, фосфора, магния, железа, витаминов. Однако далеко не всем кабачок будет полезен. Об этом пишет Ivona.bigmir.net.

Кому нельзя есть кабачки

Людям с язвой и гастритом, особенно в период обострения;

При проблемах с желчным пузырем или печенью;

Противопоказаниями к употреблению кабачков считаются почечные заболевания, связанные с нарушениями вывода калия. Соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;

При беременности кабачок нельзя есть женщинам с повышенной секрецией желудочного сока и явлениями почечной недостаточности;

Кабачки во время приготовления впитывают много масла, что может привести к несварению и даже отравлению, если масло плохого качества.

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