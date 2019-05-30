В Одесском гидропарке нашли девочку примерно трех лет, которая жила в самодельной палатке, передает "Униан".

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Сообщается, что у ребенка был запущенный и болезненный вид. Рядом с ней была женщина, которая пояснила, что ее родители якобы отошли в магазин и скоро вернутся. По словам гражданки, девочка - дочка родственников, с которыми они приехали из Закарпатской области на заработки.

"В течение трех часов ожиданий ни отец, ни мать ребенка так и не появились ни у своего временного жилья, ни в местной станции туристической полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок в медицинском учреждении, где о нем заботятся врачи. После полного выздоровления ее в установленном законом порядке направят в специализированное детское учреждение.

Правоохранители продолжают поиски родителей девочки для выяснения обстоятельств, при которых она оказалась в угрожающих жизни условиях, и принимают меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в Днепре перевернулось авто с ребенком в салоне, а также что во Львове пьяная студентка выпрыгнула из окна.