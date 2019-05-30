Миссия Международного валютного фонда покинула Киев. Об этом говорится в заявлении для прессы по случаю завершения миссии.

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 года для обсуждения последних по времени политических и экономических событий.

Согласно сообщению, результаты работы этой миссии не будут предметом рассмотрения на Совете исполнительных директоров.

По итогам завершения визита ван Роден сделал следующее заявление:

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включительно с президентом Зеленским, относительно пересмотра программы стенд-бай между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики".

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