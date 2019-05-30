В штабе Зеленского рассказали о судьбе Супрун [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский не может влиять на позицию министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Новый глава Минздрава в Украине сможет появиться лишь после парламентських виборов и создания новой коалиции.
Об этом заявил глава партии "Слуга Народу", член команды Зеленского Дмитрий Разумков.
"По поводу Супрун: к сожалению, по состоянию на сегодня, повлиять на позицию министров, кроме глав МИД, Минобороны, президент не может. Все остальные министерские позиции - прерогатива коалиции и Кабинета министров. На сегодняшний день мы видим паралич, глядя в том числе на сегодняшнее голосование за отставку Кабинета министров. Какие-то решения там вряд ли будут приняты. Я думаю, такие кадровые изменения возможно будет провести только после того, как пройдут парламентские выборы и будет создана новая коалиция, которая и будет формировать новый кабинет министров", - отметил Разумков.
По его словам, после досрочных выборов к подобным кадровым вопросам подойдут "более глобально".
Ранее сообщалось, что Супрун отказалась идти в отставку.
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