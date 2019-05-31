В Печерском суде Киева произошло ЧП [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, в Печерском суде после 12:00 на третьем этаже распылили неизвестное токсичное вещество. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В четверг 30 мая 2019 года после 12:00 на третьем этаже Печерского районного суда Киева неизвестный распылил токсичное вещество. Это повлекло у судей, работников аппарата и посетителей суда проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что указанные обстоятельства привели к задержке и переносу судебных заседаний, назначенных в этот день.
"Одновременно перед ТУ ГСА в Киеве поставлен вопрос неотложного обеспечения безопасности работников и посетителей суда. Администрация суда просит прощения за возникшие осложнения в работе и просит отнестись с пониманием", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что СБУ нашла в Одесском аэропорту "прослушку".
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