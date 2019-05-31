Зеленский отстранил главу РГА [ Редактировать ]
В пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности главы Коростенской районной государственной администрации Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении №56/2019-рп.
Сергея Дмитрука и начальника отдела РГА задержали на получении 1,5 тыс. долларов взятки. По данным ГПУ, Дмитрук и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду за выделение земли на территории района. Факт получения взятки правоохранители разоблачили 23 апреля. После получения взятки чиновников задержали, а предмет преступления изъяли.
Ранее Зеленский уволил главу Госпогранслужбы. Также Зеленский назначил членов СНБО Украины. А также Зеленский назначил начальника Службы безопасности.
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