Первая леди страны, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена трогательно поздравила украинцев с Днем защиты детей, который отмечают 1 июня. Соответствующее поздравление жена главы государства опубликовала в своем Instagram.

"Давайте помнить, что дети - это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство" - написала в праздничный день Елена.

Также она поблагодарила своих детей, и подчеркнула, что именно они защищают их с Владимиром своей любовь.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в образе супергероя поздравил всех детей с праздником.