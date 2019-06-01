Елена Зеленская впервые показала сына (фото) [ Редактировать ]
Первая леди страны, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена трогательно поздравила украинцев с Днем защиты детей, который отмечают 1 июня. Соответствующее поздравление жена главы государства опубликовала в своем Instagram.
"Давайте помнить, что дети - это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство" - написала в праздничный день Елена.
Также она поблагодарила своих детей, и подчеркнула, что именно они защищают их с Владимиром своей любовь.
В День Захисту Дітей прийнято говорити про необхідність забезпечення прав дитини та порушувати нагальні питання дитинства. Дорогі дорослі, давайте будемо говорити про це не лише сьогодні, а кожного дня, кожної миті пам’ятати, що діти потребують нашої любові, турботи та підтримки. Давайте пам’ятати, що діти - це наше майбутнє, наше продовження, наш завтрашній день, та робити все від нас залежне, щоб в усіх дітей було щасливе, безпечне, повноцінне дитинство. Адже щасливі дорослі виростають з щасливих дітей. А сьогодні я хочу сказати «дякую» своїм дітям! Це не я вас захищаю! Це ви нас з татом захищаєте своєю любов‘ю.... Люблю вас! Дякую за захист❤❤️❤️
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в образе супергероя поздравил всех детей с праздником.
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Зеленский в образе супергероя поздравил всех детей с праздником
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