Известный российский журналист Владимир Познер попал в базу данных сайта "Миротворец". Об этом говорится на сайте.

Известно, что причиной внесения Познера в базу данных стала его поездка в оккупированный Крым. "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - говорится в анкете на сайте.

Сам Познер на своем официальном сайте рассказал о том, что в апреле летал в оккупированную Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".

"Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список. Комментариев у меня нет. Комментировать глупости - дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд в Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все", - сказал Познер.



Ранее сообщалось, что известный российский комик попал в базу "Миротворца".