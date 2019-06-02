Известный российский журналист попал в базу "Миротворца" [ Редактировать ]
Известный российский журналист Владимир Познер попал в базу данных сайта "Миротворец". Об этом говорится на сайте.
Известно, что причиной внесения Познера в базу данных стала его поездка в оккупированный Крым. "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", - говорится в анкете на сайте.
Сам Познер на своем официальном сайте рассказал о том, что в апреле летал в оккупированную Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал".
"Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список. Комментариев у меня нет. Комментировать глупости - дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд в Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и все", - сказал Познер.
Ранее сообщалось, что известный российский комик попал в базу "Миротворца".
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