У Вашингтоні підвердили запрошення Володимира Зеленського [ Редактировать ]
У Білому домі підтвердили, що запросили Володимира Зеленського. До цього моменту, інформацію про можливий візит президента України до США коментували тільки на Банковій. І ось зараз джерело в адміністрації Трампа повідомило нашому спецкору Дмитру Анопченко:
"Лист дійсно існує" і "запрошення відвідати Америку з візитом дійсно було відправлено". Однак "дати взагалі не обговорювалися" - кінець цитати. За словами дипломатів, в рамках майбутнього візиту "повинна відбутися" особиста зустріч президента України з Дональдом Трампом, проте ані її формат, ані головні теми поки не пророблялися. Відкритим залишається питання і щодо статусу цього візиту. Втім, як стверджують дипломати, сам факт такого запрошення "серйозний сигнал і знак підтримки України".
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